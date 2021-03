Pd: Delrio, 'riformismo e vocazione maggioritaria per puntare al 25%'

04 marzo 2021 a

Roma, 4 mar (Adnkronos) - "Il Pd è un partito riformista e a vocazione maggioritaria e deve diventare il primo partito puntando almeno al 25%". Lo dice Graziano Delrio a 'Qn'.

"Non dobbiamo sfidarci a vicenda e contarci, ma fare proposte forti per il Paese", spiega il capogruppo dem alla Camera che poi dice: "Il Pd è la casa di tante sensibilità, dei riformismi più antichi che insieme hanno scritto la Costituzione. Uniti siamo tutto, divisi siamo nulla".

Delrio parla, tra l'altro, di Conte: "Ho sempre evitato gli eccessivi entusiasmi sulle persone. Ho definito Conte un punto di equilibrio (e per questo va ringraziato), mai come leader del centrosinistra. Ora che ha fatto altre scelte il suo ruolo come punto di equilibrio è concluso". Sulle alleanze, l'esponente dem spiega: "Continua la collaborazione intensa con M5s, perché di alleanze per governare si ha bisogno. Ma il Pd cerca alleanze con una propria identità forte, come in tutte le elezioni comunali o regionali dove abbiamo vinto".