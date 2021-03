M5S: Grillo, 'Conte intende onorare impegno con Movimento'

04 marzo 2021 a

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Un mese fa Giuseppe Conte ha detto 'per il Movimento 5 Stelle ci sono e ci sarò'. E' un impegno che ha preso pubblicamente e che intende onorare. Gli è stato chiesto di scrivere insieme un progetto per il futuro del Movimento. Non parliamo di un futuro a breve termine ma dell'unico orizzonte che una forza politica moderna deve considerare: il 2050". Lo scrive sul suo blog Beppe Grillo, in un lunghissimo post dal titolo 'La rivoluzione Mite del MoVimento 5 Stelle'.

"Il Movimento è il primo protagonista politico a lanciare la parola d'ordine '2050'. Non chiediamo di meglio che diventi la parola d'ordine di tutti: governo, partiti, aziende, cittadine e cittadini. Perché davvero, 'nessuno si salverà da solo', come dice Papa Francesco. 'Il mondo di dopo' sarà diverso dal 'mondo di prima'. E il Movimento 5 stelle lavora perché sia un mondo migliore", conclude.