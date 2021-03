Lombardia: primo via libera in Consiglio Regione a piano rilancio turismo

04 marzo 2021 a

Milano, 4 mar. (Adnkronos) - L'emergenza sanitaria ha causato un crollo delle presenze turistiche in Lombardia del 56,8% e una perdita di oltre 900 milioni di euro. E' il bilancio di un anno di Covid sul turismo lombardo secondo un monitoraggio Polis. In Commissione Attività produttive del Consiglio della Regione Lombardia, presieduta da Gianmarco Senna (Lega), oggi si è fatto il punto sull comparto dando il via libera al parere del Piano annuale della Promozione turistica per il 2021 che pianifica un percorso di accompagnamento di medio-lungo termine per sostenere la ripresa dei flussi turistici e per reinventare la fruibilità dei luoghi della cultura, anche attraverso l'investimento sulla trasformazione digitale.

Il provvedimento è stato approvato a maggioranza, con i voti di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, astenuti il Movimento 5 Stelle e Patrizia Baffi di Italia Viva. Contrario il PD “per le scarse risorse destinate settore rispetto all'emergenza”.

I territori in maggiore sofferenza sono l'area milanese e il Bresciano che perdono rispettivamente circa 282 milioni e 229 milioni. Seguono quindi Como con circa 88 milioni di minore spesa turistica, Varese con circa 49 milioni, Bergamo 39 milioni, Sondrio 21 milioni, Lecco quasi 12 milioni, Mantova 9 milioni, Monza e Brianza circa 7 milioni, Cremona quasi 4 milioni, Pavia circa 3 milioni e Lodi 2 milioni.