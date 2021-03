L'Oréal, Shirhy (Global Consumer): 'Bellezza più consapevole, faro su sicurezza'

04 marzo 2021 a

Roma, 4 mar. -(Adnkronos) - "La pandemia ha spinto i consumatori a volere di più in termini di sicurezza e questo imperativo relativo alla sicurezza si combina con quello 'classico' della richiesta di prodotti salutari e con ingredienti meno controversi". E' il direttore L'Oréal Global Consumer Julia Shirhy a sottolinearlo nel corso de 'L'Oréal Transparency Summit'.

"La richiesta ormai è 'non mi dite belle storie ditemi la verità': i consumatori sanno che le compagnie non possono essere perfette ma possono lavorare molto duramente per agire bene e ne vogliono la dimostrazione nei fatti" spiega.

L'attenzione alla sicurezza significa voler sapere la lista degli ingredienti e la loro origine ma non solo. "Vogliono sapere di più sull'impatto etico e sociale, sulla biodiversità". Il concetto stesso di bellezza diventa "quello di una bellezza consapevole che protegge l'ambiente e si interessa dell'impatto sociale ed etico" dei prodotti, conclude la responsabile del settore Consumer.