Roma, 4 mar. (Adnkronos) - E' iniziato da pochi minuti a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri. Sul tavolo il decreto che rinvia in autunno le elezioni in Calabria e in oltre un migliaio di Comuni italiani nonché la nomina del nuovo capo della Polizia, che dovrebbe arrivare oggi.