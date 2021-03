Governo: Grillo, conta peso non numero ministeri, Mite è il maggiore

04 marzo 2021 a

a

a

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Nella trattativa con il Presidente Draghi il MoVimento 5 Stelle ha puntato sulla sostanza e sul peso dei ministeri ai quali ci siamo candidati, non sul loro numero. Nessun ministero è “minore”, ma c'è un “Ministero maggiore”, quello della Transizione Ecologica e Solidale. Esso è per i prossimi decenni “il Ministero del futuro di tutti”, non il bottino di un partito. E' il catalizzatore dell'orientamento ecologico dell'intero governo". Lo scrive sul suo blog Beppe Grillo.

"Per ora andiamo avanti noi - prosegue il garante del M5S -, ma saremmo solo felici se altri politici di altri partiti imparassero presto a guidare questa “macchina del futuro” facendo tesoro dei nostri successi e anche dei nostri errori. Qualunque partito gestirà il Mite nei prossimi decenni dovrà fare i conti per la fine del 21° secolo, non per la fine della legislatura. Il 2050 è domani, ed è di tutti. La Transizione Ecologica o sarà di tutti o non sarà".