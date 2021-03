Generali, al via Attiva Commercio per 1,7 mln microimprese con 4 mln lavoratori

04 marzo 2021 a

Milano, 4 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Oggi per supportare gli imprenditori di oltre 1,7 milioni di piccole imprese del commercio con oltre 4 milioni di lavoratori, Generali Italia dà il via a Attiva Commercio, la prima nuova soluzione del 2021, dedicata proprio al sostegno delle micro-imprese del commercio. La nuova soluzione di Generali Italia è stata presentata oggi da Marco Sesana, Country Manager & Ceo Generali Italia e Global Business Lines, insieme alla ricerca multi-finanziaria Ipsos 2021, delineata in diretta streaming da Nando Pagnoncelli, amministratore delegato di Ipsos Italia. Alla presentazione sono intervenuti anche Arianna Nardi, Head of marketing Generali Italia, e Tommaso Ceccon, responsabile Danni Imprese Generali Itali.

Da dicembre 2020, ha spiegato Pagnoncelli, torna a migliorare la fiducia delle imprese (da 60 punti a maggio 2020 a più di 87 a febbraio 2021), tuttavia, per il settore commercio, composto per il 95% di microimprese con meno di 10 addetti, circa 1 imprenditore su 2 si dice preoccupato per la tenuta della propria attività.

Per agganciare la ripresa sono cinque le priorità evidenziate dalla ricerca Ipsos: garantire continuità del business (per il 47% delle imprese), ottenere una semplificazione amministrativa (in Italia 160.000 norme contro 3.000 nel Regno Unito), cogliere le opportunità del digitale (il 37% intende investire in e-commerce nei prossimi due anni), investire nel benessere e nella protezione delle persone (per il 56% degli imprenditori), dare maggiore spinta all'export (+31% le pmi che negli ultimi due anni si sono aperte all'estero). Le imprese italiane sono state punto di riferimento di persone e comunità anche durante l'emergenza Covid: più dell'80% delle Pmi, secondo il Rapporto Welfare Index pmi 2020, ha attivato azioni per essere vicino a lavoratori e famiglie durante la pandemia.

Per sostenere questo sistema di imprese, Generali ha erogato dallo scorso maggio 110 mila mensilità gratuite, il 70% proprio al settore commercio; sostenuto con diaria per interruzione di esercizio 6 mila imprese del commercio; fornito coperture sanitarie Covid-19 a 2,5 milioni lavoratori; offerto a 20 mila lavoratori il teleconsulto medico gratuito.

Attiva Commercio è la nuova soluzione che protegge attività, persone, patrimonio e dati e mette a disposizione del piccolo imprenditore l'eccellenza dell'offerta e della consulenza “Partner di Vita” di Generali con più prevenzione, assistenza, servizi e digitale: dalla protezione per la “consegna a domicilio” al pronto intervento per interruzione attività; dalla cyber security per l'e-commerce al ripristino degli archivi digitali fino al pronto avvocato.

Con Attiva Commercio l'esperienza dell'imprenditore è facile, veloce e accessibile: un unico contratto per più sedi e punti vendita; personalizzabile, combinando garanzie e servizi per una soluzione specifica per settore, contesto, obiettivi; 100% digitale, tutto sotto controllo comodamente dall'Area Clienti Generali o dall'app MyGenerali; veloce, attivando i servizi inclusi secondo necessità 365 giorni l'anno/h24; accessibile, può costruire le proprie coperture a partire da 40 euro al mese. Ai nuovi clienti con Attiva Commercio Generali Italia offre fino a tre mesi di copertura gratuita per le coperture sottoscritte entro il 31 maggio 2021.

Oggi Generali è l'assicuratore delle imprese italiane con 1 impresa su 4 assicurata e 4.000 imprese accompagnate all'estero. Unico assicuratore italiano per la crescita dell'impresa in Italia e nel mondo, oggi affianca le micro-imprese per diventare il loro partner di riferimento.

Il modello di Generali per la crescita dell'impresa: consulenza, soluzioni, sostenibilità e internazionalità. Generali supporta gli imprenditori attraverso consulenza e assistenza capillare su tutto il territorio nazionale con un team di oltre 15.000 agenti risk advisor potenziati con strumenti digitali e oltre 600 specialisti per le aziende. Il 100% delle agenzie sono abilitate al digitale.

Tra i servizi offerti da Generali, servizi IoT ed Ecosistema di Partnership, welfare integrato con oltre 400 benefit , pagamenti immediati con algoritmi parametrici, coperture cyber per la sicurezza digitale. Nell'Ambito della promozione di una nuova cultura d'impresa sostenibile, della revenzione e gestione rischi, e della diffusione welfare vengono elaborati 2.000 analisi gratuite per prevenzione, gestione rischi e attacchi cyber e piani emergenziali per l'imprenditore, analisi gratuita per 25.000 pmi con Welfare Index pmi. Generali accompagna anche il “Made in Italy” all'estero.