CPS Energy lancia la richiesta di offerte (RFP) globale per la prossima fase dei programmi di risparmio energetico ed efficienza energetica a favore di un maggior numero di clienti

L'azienda elettrica combinerà programmi più che collaudati con soluzioni nuove e innovative per San Antonio

SAN ANTONIO, 4 marzo 2021 /PRNewswire/-- CPS Energy, la più grande azienda municipalizzata di gas naturale ed elettricità completamente integrata degli Stati Uniti, ha lanciato formalmente una richiesta di offerte (RFP) per i programmi di risparmio energetico ed efficienza energetica al fine di sviluppare la prossima fase del suo premiato programma Save for Tomorrow Energy Plan (STEP). L'RFP relativa al programmaFlexSTEPSM cerca di combinare programmi più che collaudati con soluzioni nuove e innovative attraverso uno sforzo di sensibilizzazione globale. L'approccio aziendale è quello di pensare a livello globale e di agire a livello locale, e tale approccio rimarrà coerente con l'RFP dell'iniziativa FlexSTEP che rafforzerà ulteriormente l'Affidabilità di CPS Energy.

Le gravi ripercussioni della storica tempesta invernale di febbraio in Texas dimostrano il rapporto tra i programmi per il risparmio energetico nell'arco dei dodici mesi e quelli per l'efficienza energetica che migliorano l'affidabilità energetica della nostra comunità. L'uso di questi programmi ha contribuito a un significativo risparmio nella domanda di energia che, combinato con le azioni intraprese per stabilizzare il nostro sistema elettrico, ha contribuito a evitare una potenziale perdita di potenza sulla rete statale durante la tempesta. La creazione di altri programmi lungimiranti di successo è l'obiettivo dell'RFP di FlexSTEP e CPS Energy si sta muovendo rapidamente per migliorare gli strumenti che utilizza per aiutare i clienti a gestire proattivamente il modo in cui utilizzano l'energia.

"La nostra comunità ha molta esperienza nel risparmio energetico durante le torride estati texane, e la recente tempesta invernale ne sottolinea l'importanza in qualsiasi condizione climatica estrema. Dobbiamo fornire ai clienti programmi innovativi e diversificati che li aiutino a gestire i propri consumi energetici in tutte le stagioni, perché gli sforzi di risparmio energetico sono preziosi e necessari e non possono più essere considerati solo un'attività estiva", ha dichiarato Paula Gold-Williams, Presidente e CEO di CPS Energy.

"Poiché siamo appassionati e prudenti nel nostro approccio, l'RFP del nostro programma FlexSTEP prevede la ricerca di idee e prodotti mai visti prima. Stiamo ampliando la nostra portata a livello globale per trovare soluzioni leader a livello mondiale. Siamo entusiasti di poter avviare un nuovo decennio di soluzioni di efficienza energetica convenienti e di successo che consentano alla nostra comunità di tenere sotto controllo il proprio utilizzo di energia e di sviluppare ulteriormente il nostro premiato programma comunitario", ha aggiunto Gold-Williams.

L'iniziativa FlexSTEP di CPS Energy è una serie di programmi lungimiranti e a lungo termine per il risparmi energetico e l'efficienza energetica. La RFP si articola in due componenti: programmi più che collaudati e soluzioni nuove e innovative. I programmi più che collaudati dell'azienda elettrica sono apprezzati dai clienti in tutto il programma STEP, contribuendo a ridurre le bollette e la domanda di energia. Tra gli esempi si annoverano programmi residenziali come i rimborsi per prodotti di efficientamento energetico, stime di classe energetica delle abitazioni e il programma di protezione dagli agenti atmosferici Casa Verde. Tra gli esempi di programmi commerciali figurano anche gli sconti, oltre agli incentivi per le scuole e le piccole imprese che adottano le misure di risparmio energetico approvate.

La componente dell'RFP dedicata ad elementi nuovi e innovativi cerca offerte aggiuntive che aiutino i clienti a risparmiare energia elettrica e denaro grazie alla modifica dei comportamenti, a ottenere sconti con l'adozione di nuove tecnologie e a partecipare alle offerte del programma rimuovendo le barriere grazie a programmi basati su titoli azionari. Entrambe le componenti dell'RFP si occupano della riduzione del consumo di energia da parte dei clienti e dell'impronta ambientale dell'azienda.

Il termine ultimo per la ricezione delle proposte è il 30 aprile 2021. La tempistica associata all'RFP è la seguente:

L'iniziativa FlexSTEP si occupa della gestione della domanda di energia e della riduzione della quantità di elettricità da produrre per un approvvigionamento affidabile alla comunità. Considerato il "quinto carburante" nel variegato portafoglio di produzione di energia elettrica di CPS Energy, STEP ha avuto inizio nel 2009, con l'obiettivo di risparmiare 771 megawatt (MW) di domanda entro il 2020. STEP fornisce programmi e misure di risparmio energetico per consentire ai clienti di gestire il proprio consumo energetico attraverso efficienza energetica, protezione dagli agenti atmosferici, risposta alla domanda e adozione di tetti fotovoltaici. L'obiettivo è stato raggiunto all'inizio del 2019. Nel 2020, il Consiglio di fondazione di CPS Energy e il Consiglio comunale della città di San Antonio hanno approvato la proroga del popolare programma STEP per un ulteriore anno, puntando a 75 MW di risparmi aggiuntivi. Nel 2021, il Consiglio comunale ha approvato un'estensione del ponte STEP per consentire a CPS Energy di raggiungere gli obiettivi del programma compromessi dalla pandemia di COVID-19.

Punti salienti e risultati del programma STEP:

In qualità di componenti dell'innovativa strategia Flexible PathSM di CPS Energy, introdotta nel 2017, FlexSTEP e le iniziative di FlexPOWER BundleSM in corso collaborano per offrire soluzioni innovative in risposta al crescente fabbisogno energetico di San Antonio. I programmi FlexSTEP aiuteranno a gestire il lato della domanda di energia, mentre l'iniziativa FlexPOWER Bundle migliorerà la gestione dell'approvvigionamento energetico o della generazione di energia.

Una recente RFP (richiesta di offerte) globale per l'iniziativa FlexPOWER Bundle dell'azienda elettrica ha cercato nuove soluzioni per la generazione di energia e si prevede che sarà aggiudicata nell'estate del 2021. Ulteriori dettagli sull'RFP di FlexPOWER Bundle sono disponibili su cpsenergy.com/flexrfp. Ulteriori informazioni sull'RFP FlexSTEP sono disponibili sul sito web https://www.cpsenergy.com/flexsteprfp. Entrambe le iniziative sono importanti pietre miliari per la strategia Flexible Path di CPS Energy per un futuro all'insegna di un'energia più pulita. Le decisioni commerciali dell'azienda sono basate sui suoi pilastri guida di affidabilità, convenienza per il cliente, responsabilità ambientale, sicurezza, protezione e resilienza e sul suo impegno a essere una delle aziende elettriche meglio gestite e finanziariamente più responsabili del Paese.

Informazioni su CPS EnergyFondata nel 1860, CPS Energy è la più grande azienda pubblica di energia, gas naturale ed elettricità a livello nazionale, e fornisce un servizio sicuro, affidabile e a prezzi competitivi a 860.934 utenze di gas elettrico e 358.495 utenze di gas naturale di San Antonio e a parti di sette contee adiacenti. Le bollette energetiche combinate dei nostri clienti sono tra le più basse delle 20 principali città del Paese, e allo stesso tempo hanno generato in oltre sette decenni ricavi pari a 8 miliardi di dollari per la città di San Antonio. In qualità di partner fidato e solido della comunità, ci concentriamo costantemente sulla creazione di posti di lavoro, sullo sviluppo economico e sugli investimenti nel settore dell'istruzione. Fedeli alla nostra filosofia People First, operiamo grazie alla nostra forza lavoro qualificata, il cui impegno nei confronti della comunità è dimostrato dalle attività di volontariato dei nostri dipendenti a favore della città e dai programmi che puntano a portare valore per i nostri clienti. CPS Energy è tra i principali acquirenti pubblici di energia eolica del Paese ed è al primo posto in Texas per la generazione di energia solare.

