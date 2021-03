Covid: Regione Lombardia, in classe figli sanitari e lavoratori indispensabili

04 marzo 2021 a

Milano, 4 mar. (Adnkronos) - L'ordinanza emanata oggi dalla Regione Lombardia prevede la chiusura di tutte le scuole in presenza da domani, venerdì 5 marzo, ad eccezione degli asili nido, micro nidi e sezioni primavere. Lo precisa la direzione generale dell'assessorato all'Istruzione di Regione Lombardia.

"Regione Lombardia - si spiega - informa che il Ministero dell'Istruzione ha già dato indicazioni ai dirigenti scolastici affinché sia garantita la frequenza in presenza per gli studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione".