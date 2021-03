Covid: in Lombardia saranno utilizzati i medici del lavoro per vaccinare in azienda

04 marzo 2021 a

Milano, 4 mar. (Adnkronos) - In Lombardia saranno utilizzati i medici del lavoro per vaccinare direttamente in azienda i dipendenti. A quanto apprende l'Adnkronos la giunta dovrebbe esaminare e approvare una delibera che nasce da una proposta congiunta del vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti e dell'assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi. Una proposta che sarebbe frutta di un lavoro nato dalle richieste delle stesse imprese. Lo scopo è quello di permettere alle aziende di riprendere più velocemente la piena operatività e di utilizzare altro personale rispetto a quello già utilizzato e con nuovi hub rispetto ai punti classici per le vaccinazioni, velocizzando il processo più generale di vaccinazione di massa.