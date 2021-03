Ciclismo, Banca Ifis è Premium Partner delle Classiche italiane 2021

04 marzo 2021 a

Mestre, 4 mar. (Adnkronos) - Banca Ifis conferma il proprio impegno nello sport accompagnando, per il secondo anno consecutivo, il grande ciclismo alla scoperta dei territori e delle città dove le competizioni faranno tappa. La Banca è Premium Partner delle Classiche italiane del ciclismo 2021 (Strade Bianche, Milano Torino, Milano Sanremo, Gran Piemonte, Tirreno Adriatico, Il Lombardia) e del Giro di Sicilia, e Official Partner delle competizioni amatoriali Gran Fondo Strade Bianche e Gran Fondo Il Lombardia.

La rinnovata collaborazione con Rcs Sport e CairoRcs, siglata in questi giorni ed estesa rispetto al 2020, darà alla Banca grande visibilità attraverso tutti i supporti comunicativi e i percorsi delle manifestazioni sportive.

"Quest'anno abbiamo voluto rafforzare il nostro impegno a sostegno del ciclismo supportando, oltre alle Classiche, due Gran Fondo iconiche -commenta Ernesto Fürstenberg Fassio, Vicepresidente di Banca Ifis -. Un impegno importante che ci porterà, nell'arco di circa otto mesi, a percorrere tutta l'Italia dal Nord alla Sicilia, ed entrare in contatto con coloro che seguono con passione uno degli sport più popolari, perché radicato nel cuore delle persone e nella storia del nostro Paese, da sempre veicolo di valori come la determinazione, il sacrificio e il lavoro di squadra".

Il 6 marzo prenderanno il via Strade Bianche e Strade Bianche Women Elite. A seguire, tra marzo e aprile, si terranno: Tirreno Adriatico, Milano Sanremo e Il Giro di Sicilia. A settembre si partirà con Strade Bianche Gran Fondo, e a ottobre si correranno Milano Torino, Gran Piemonte, Giro di Lombardia e Gran Fondo Il Lombardia.

La partecipazione di Banca Ifis alle Classiche del ciclismo segue la recente sponsorizzazione dei Mondiali di sci alpino Cortina 2021 e di Fisi. Una conferma dell'importanza che lo sport ricopre per la Banca in quanto veicolo di valori positivi e strumento per sostenere i territori. Per questo, oltre allo sci e al ciclismo, Banca Ifis ha deciso di supportare il basket con l'Umana Reyer Venezia e alcuni big match della serie A di calcio per la stagione 2020-2021