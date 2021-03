Calcio: Serie A, 4 squalificati per un turno

04 marzo 2021 a

Milano, 4 mar. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della 25esima giornata, ha squalificato 4 giocatori per un turno: Gianluca Frabotta (Juventus), Marash Kumbulla (Roma), Franck Ribery (Fiorentina) Jerdy Schouten (Bologna). In relazione alla sfida Milan-Udinese, verrà approfondita dalla Procura Federale l'analisi del comportamento del centrocampista bianconero Arslan.

"In relazione all'accaduto segnalato dal collaboratore della Procura Federal - scrive la Procura Federale -, al termine della gara nell'area comune antistante gli spogliatoi, dispone l'acquisizione a cura della Procura Federale di un supplemento di rapporto in relazione all'esatto svolgersi dei fatti e dal comportamento del calciatore Arslan Tolgay Ali (Soc. Udinese) nei confronti dell'addetto alla sicurezza della Soc. Milan Giampaolo Bompiano, acquisiti se del caso elementi informativi dagli stessi soggetti coinvolti".