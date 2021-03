04 marzo 2021 a

Roma, 4 mar. - (Adnkronos) - "Ancora una volta, non è vero". L'ex presidente della Roma James Pallotta smentisce via Twitter le indiscrezioni diffuse da Tele Radio Stereo in merito a una trattativa con il fondo nazionale dell'Arabia Saudita per la cessione del club giallorosso sfumata per la sua fretta di chiudere la trattativa.