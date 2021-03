Calcio Barcellona, distorsione del legamento interno destro per Piqué

04 marzo 2021 a

Barcellona, 4 mar. - (Adnkronos) - Tegola per il Barcellona che perde Gerard Piqué in seguito all'infortunio di ieri sera nel corso del ritorno della semifinale di Coppa del Re contro il Siviglia. Il difensore catalano ha effettuato oggi gli esami che hanno evidenziato "una distorsione al legamento laterale interno del ginocchio destro", secondo quanto riportato dal club azulgrana in un comunicato. Per Piqué si tratta di una ricaduta. Nello scorso novembre, infatti, dopo la gara di campionato con l'Atletico Madrid il difensore aveva riportato una lesione di terzo grado al legamento laterale interno e una lesione parziale al legamento crociato del ginocchio destro. Il giocatore aveva deciso di non sottoporsi ad intervento chirurgico e di seguire un percorso conservativo che gli aveva permesso di recuperare per la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Psg. Adesso il nuovo stop che praticamente lo taglia fuori dal ritorno di coppa coi francesi.