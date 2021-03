8 marzo, Hard Rock Cafe celebra le donne e sostiene Salvamamme

04 marzo 2021 a

a

a

Roma, 4 mar. - (Adnkronos) - Hard Rock Cafe Italia brinda alle donne che stanno cambiando il mondo per celebrare insieme il 'Mese Internazionale della Donna' e proponendo a tutti gli appassionati del Cafe rock più famoso offerte per tutto il mese di marzo. 'Turn it up' per la beneficenza. Per tutto il mese di marzo i clienti di Hard Rock potranno scegliere di fare una donazione grazie al programma 'Hard Rock Heals' con l'opzione 'Turn it up': al termine della consumazione, infatti, si potrà scegliere di arrotondare liberamente il conto per sostenere l'associazione Salvamamme, da oltre 20 anni impegnata nell'aiutare le donne in condizioni di grave disagio socio-economico.

Hard Rock Italia, quest'anno infatti, ha deciso di sostenere l'associazione Salvamamme (salvamamme.it) che oltre ad intervenire nei momenti cruciali dell'abbandono e della solitudine delle mamme e delle famiglie in difficoltà, lavora a supporto delle donne nelle difficili fasi del pre e post parto, contribuendo con il proprio lavoro al sostegno sanitario, psicologico, legale, logistico e pedagogico delle donne.

Attraverso la piattaforma https://www.hardrockcafe.com/int-womens-day-info-2021.aspx, inoltre, i clienti e tutti coloro che per diverse ragioni non potranno consumare direttamente nei Cafe di Firenze, Roma e Venezia, potranno decidere di contribuire al successo dell'iniziativa a favore delle donne sostenendo liberamente l'associazione Salvamamme.

Sangria gratis per tutte le donne. L'8 marzo tutte le donne che decideranno di pranzare negli Hard Rock Cafe di Roma e Venezia riceveranno in omaggio una Sparkling Blackberry Sangria alcolica o una Strawberry Basil Lemonade analcolica. E per tutto il mese di marzo Hard Rock ha deciso di donare una parte del ricavato dei cocktail 'Sparkling Blackberry Sangria' e 'Strawberry Basil Lemonade' all'associazione SalvaMamme.

E lo spettacolo continua. Sempre in occasione della festa della donna, Hard Rock Cafe ha organizzato un evento virtuale con la partecipazione della cantautrice e polistrumentista Beatrice Antolini, che potrà essere seguito dai Fan di Hard Rock sulla piattaforma https://www.hardrockcafe.com/int-womens-day-info-2021.aspx a partire dalle ore 20 di lunedì 8 marzo. Chiunque sia interessato a sostenere insieme ad Hard Rock Cafe la celebrazione del Giorno Internazionale della Donna può visitare le pagine web di Hard Rock Cafe Firenze, Roma o Venezia.