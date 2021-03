L.elettorale: Brescia, 'proporzionale in commissione, per noi si parte da lì'**

04 marzo 2021 a

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Alcuni tornano a parlare di legge elettorale. Non sono solito commentare le dichiarazioni e i retroscena. Mi interessa parlare di atti concreti. Al momento in commissione c'è già un testo base già votato in materia elettorale, è il proporzionale e quello per noi resta il punto da cui partire". Lo scrive il presidente della commissione Affari costituzionali, Giuseppe Brescia, su Fb.

"Nessuno, tranne il MoVimento 5 Stelle, parla delle preferenze. Noi ci batteremo per restituire ai cittadini il diritto di scegliere i propri rappresentanti. Una politica concreta dovrebbe pensare a sbloccare la riforma costituzionale per il voto dei 18enni al Senato. Manca davvero poco per approvarla definitivamente. Ci aspettiamo poi dal Viminale entro giugno il decreto per la sperimentazione del voto elettronico.Questi sono i temi che andrebbero affrontati a breve in materia elettorale".