Arte: Michelangelo torna in vita grazie all'intelligenza artificiale** (2)

(Adnkronos) - Il progetto trova le sue radici negli oltre 700 anni di storia dell'Opera di Santa Maria del Fiore che fu il committente di alcune delle opere più celebri di Michelangelo, Il David e il San Matteo, e che conserva nel suo Museo a Firenze una delle tre Pietà realizzate dall'artista: la Pietà Bandini o Pietà dell'Opera del Duomo. Per questo 'Michelangelo Ai' ha anche lo scopo di far conoscere i monumenti dell'Opera di Santa Maria del Fiore (Cattedrale di Firenze, Cupola del Brunelleschi, Campanile di Giotto, Cripta di Santa Reparata e Battistero) e coinvolgere le persone nelle iniziative di restauro, tra cui, in futuro, quello dei mosaici del XIII secolo della Cupola del Battistero.

Il Michelangelo creato dall'Opera di Santa Maria del Fiore e Quello è un Michelangelo ‘fiorentino': oramai ‘in cielo' guarda alla sua vita e insiste sull'importanza che hanno avuto per lui le prime esperienze di arte, di pensiero, di spiritualità, tutte risalenti agli anni formativi a Firenze. Cita Donatello, l'artista del passato che egli più ammirava, Ghiberti e Luca della Robbia e ricorda che le sue prime commissioni pubbliche importanti furono per il Duomo, dove anche questi altri avevano lavorato.

L'idea di 'Michelangelo Ai' è nato durante questo periodo segnato dalla pandemia da Covid-19. "Le restrizioni globali hanno avuto un impatto devastante, impedendo alle persone di poter visitare città preziose come la Firenze di Michelangelo - afferma Timothy Verdon, direttore del Museo dell'Opera del Duomo - riportare in vita Michelangelo riduce questo divario, permettendo a visitatori virtuali di avvicinare uno dei grandi spiriti della nostra civiltà, di dialogare di arte e di vita con lui, di scoprire attraverso lui un equilibrio diverso, al contempo antico e, per i nostri contemporanei, nuovo"