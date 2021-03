Verdi: Muroni, 'nasce nuova componente gruppo Misto alla Camera'

03 marzo 2021 a

a

a

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Oggi esco da LeU ed entro nel Gruppo Misto. Ritengo fondamentale un presidio ecologista in Parlamento, un luogo di elaborazione, azione legislativa e proposte concrete, uno spazio Verde come in Europa e come deve accadere in Italia #TransizioneEcologica". Lo scrive su Twitter la deputata Rossella Muroni.

"Con i colleghi @lofioramonti e @FusacchiA e con chi condividerà il nostro progetto in questa nuova componente ecologista del Gruppo Misto vogliamo incalzare il governo sui temi dell'ambiente e della cultura", aggiunge Muroni.