Ue: Crippa, 'riforma Patto stabilità in linea con richieste e politiche M5S' (2)

(Adnkronos) - “Quindi, non solo accogliamo con favore l'ipotesi con cui, oggi, la Commissione europea propone l'approvazione di criteri affinché, questa sospensione del Patto di stabilità e crescita sia prolungata fino al 2023, ma lavoreremo con determinazione in Europa -prosegue l'esponente M5S- affinché le politiche in difesa dell'ambiente e volte allo sviluppo sostenibile, siano al centro anche dell'agenda politica europea, dopo averle suggerite e rimesse al centro nel nostro Paese, anche con la creazione del super ministero della Transizione ecologica”.

“Occorre, quindi, un'ampia e radicale revisione del Patto di stabilità e crescita, con un modello di sviluppo che si basi sulla green economy, in modo da lasciare alle nuove generazioni -conclude Crippa- una società moderna, che abbia fra le proprie priorità la lotta ai cambiamenti climatici".