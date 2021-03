Ue: Crippa, 'riforma Patto stabilità in linea con richieste e politiche M5S'

03 marzo 2021 a

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - “Finalmente ora anche l'Europa si avvicina alla rotta tracciata da anni dal Movimento 5 Stelle, con l'apertura ad una riforma del Patto di stabilità e crescita, proposta oggi dal vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis. E' la conferma che siamo la forza politica del cambiamento ecologico”. Lo afferma il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, Davide Crippa.

“Ci fa molto piacere -aggiunge- che, anche nelle massime istituzioni del Vecchio Continente, si prenda in considerazione la nostra politica sul tema, e non portiamo neanche rancore verso coloro che, fino a l'altro ieri, ci davano dei folli visionari, quando non veri e propri irresponsabili, solo perché abbiamo sempre lottato e ci siamo sempre battuti per la realizzazione un'Europa più solidale, dei popoli e non degli istituti finanziari, e senza ferrei quanto spesso inutili vincoli di bilancio”.