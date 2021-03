Ue: Castelli, 'bene decisione Commissione su sospensione Patto stabilità anche in 2022'

03 marzo 2021 a

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "La gravità della crisi in corso è sotto gli occhi di tutti. È giusto continuare a prendere, sia a livello nazionale che europeo, tutti i provvedimenti necessari per sostenere l'economia, supportando famiglie e imprese. In questa logica è estremamente importante la decisione assunta dalla Commissione Europea, ed annunciata dal Commissario Gentiloni, di sospendere le regole del Patto di stabilità anche per il 2022". Ad affermarlo in una nota è il vice ministro dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli.

"Il lavoro che stiamo facendo, attorno al Next Generation EU e a tutti gli altri fondi europei - sottolinea Castelli-, rappresenta l'occasione di dar vita ad un vero piano industriale per il Paese, attraverso il quale realizzare politiche di investimento e crescita, anche in una logica di transizione ecologica, che, nel medio termine, ci possano far rientrare agevolmente del debito contratto per contrastare la pandemia".