Sport: da Comitato 4.0 appello a Draghi, 'anche lo sport nel recovery fund'

03 marzo 2021 a

a

a

Roma, 3 mar. - (Adnkronos) - “Il Comitato 4.0 si propone come acceleratore dinamico e proattivo per indirizzare e realizzare gli investimenti previsti nel Piano. In virtù della nostra capacità di permeare il territorio e di raggiungere milioni di stakeholder ci candidiamo ad essere parte del processo di ricostruzione del Paese per le future generazioni". I presidenti del Comitato 4.0 Francesco Ghirelli, Lega Pro, Umberto Gandini, Lega Basket Seria A, Pietro Basciano, Lega Nazionale Pallacanestro, Massimo Righi, Lega Pallavolo Serie A, Mauro Fabris, Lega Pallavolo Serie A Femminile, Massimo Protani, Lega Basket Femminile, lanciano un appello al premier Mario Draghi perché lo sport abbia un ruolo nel programma di trasformazione del Paese tracciato dal Recovery Fund.

“Pensiamo alle potenzialità delle infrastrutture sportive in chiave di digitalizzazione, transizione ecologica e inclusione sociale” prosegue il Comitato 4.0. “I nostri 289 club possono partecipare a questa opera di rigenerazione, intraprendendo interventi di portata finanziaria contenuta ma capaci di avere un effetto moltiplicatore in termini economici, sociali ed occupazionali con posti di lavoro soprattutto per giovani professionalmente qualificati”.

Il Comitato 4.0 torna anche sui ristori messi a punto dal Governo per le categorie danneggiate dal Covid. “Abbiamo necessità di risorse, con gli impianti chiusi e il drastico calo delle sponsorizzazioni le società non hanno più entrate, sono sfiancate dai costi. Ci appelliamo al governo Draghi perché il Dl Sostegno preveda adeguate risorse per il nostro comparto” concludono i presidenti del Comitato 4.0.