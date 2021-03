Sanremo: Consumerismo chiede ad Agcom e Rai di vigilare su televoto (2)

03 marzo 2021 a

(Adnkronos) - “Nonostante sia espressamente vietato il ricorso ai call center, le moderne tecnologie potrebbero permettere di aggirare i divieti e far giungere voti di massa in occasione del Festival di Sanremo, acquistati da chi ha interesse ad investire sulla vittoria di un determinato cantante, anche in considerazione dei nomi di spicco in gara quest'anno – spiega il presidente Luigi Gabriele – Pensiamo ad esempio ai cosiddetti ‘bot' o alla intelligenza artificiale, in grado di creare un esercito di utenti fittizi che compiono in massa la stessa azione, come l'invio di sms ad un determinato numero”.

“Per tale motivo chiediamo ad Agcom e Rai massima vigilanza e trasparenza, nell'interesse dei telespettatori che da casa spendono soldi per il televoto, il cui sforzo verrebbe di fatto vanificato da indebite alterazioni della classifica finale”, conclude Gabriele.