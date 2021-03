Recovery: Confindustria Energia, 'filiere energetiche innovative leve per ripresa'

03 marzo 2021 a

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - Uno sviluppo coordinato e sinergico di tutte le tecnologie di decarbonizzazione secondo la logica della neutralità tecnologica e la realizzazione di progetti e iniziative basate sulla leva rigenerativa, sul risparmio e riutilizzo delle risorse e su processi virtuosi di simbiosi industriale, potranno contribuire efficacemente al raggiungimento degli obiettivi del Green Deal e all'affermazione di un modello industriale ed economico sostenibile e circolare. Va in questa direzione la memoria che Confindustria Energia ha trasmesso alla Commissione Attività Produttive della Camera dei deputati e alla Commissione Industria del Senato.

"Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - sottolinea il presidente di Confindustria Energia, Giuseppe Ricci - perché possa rappresentare una reale opportunità di ripartenza del nostro Paese, oltre che uno strumento in grado di accelerare il processo di transizione energetica, dovrebbe perseguire un modello di sviluppo sistemico ed inclusivo in grado di valorizzare le diverse soluzioni in modo complementare e secondo la loro maturità tecnologica, dando priorità alle iniziative in grado di ottenere i migliori risultati nel breve e medio termine".