Rai: Anzaldi (Iv), 'azienda spieghi perché no diretta per Dpcm Draghi come con Conte'

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - “Si chiede di sapere in base a quali criteri sia stato deciso di non trasmettere in diretta su Rai1 o su altre reti generaliste la conferenza stampa di Palazzo Chigi sul primo Dpcm varato dal Governo Draghi con le misure di contrasto alla pandemia, a differenza di quanto accadeva con il Governo Conte. Se la decisione di non trasmettere in diretta la conferenza stampa di Palazzo Chigi sia stata presa dal direttore del Tg1, dal direttore di Rai1 o dall'amministratore delegato. Per quale motivo la Rai abbia cambiato completamente linea editoriale rispetto al precedente governo, quando le conferenze stampa sui Dpcm anti-pandemia venivano trasmesse sempre e comunque su Rai1, indipendentemente dall'orario”. E' quanto chiede il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, in un'interrogazione ai vertici Rai pubblicata sulla sua pagina Facebook.

“Martedì 2 marzo – si legge nelle premesse dell'interrogazione – è stato varato il primo Dpcm del Governo presieduto da Mario Draghi con le misure di contrasto alla pandemia da coronavirus. Dopo la firma del Dpcm, a Palazzo Chigi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dei contenuti del decreto, con i ministri Speranza (Salute) e Gelmini (Affari regionali). Quando nei mesi scorsi il precedente governo, presieduto da Giuseppe Conte, varava i Dpcm con le misure anti pandemia, la Rai trasmetteva sempre in diretta su Rai1 la conferenza stampa di Palazzo Chigi, interrompendo la normale programmazione anche quando era in corso l'edizione principale del Tg1, alle ore 20. In questo caso, sebbene la conferenza stampa si sia protratta fin quasi al termine dell'edizione del Tg1 delle 20, sulle reti generaliste Rai e in particolare su Rai1 non è stata trasmessa alcuna diretta della conferenza stampa di Palazzo Chigi”.