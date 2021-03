Pd: Mirabelli, 'basta polemiche sui giornali, discutiamo del nostro ruolo'

03 marzo 2021 a

Roma, 3 mar (Adnkronos) - "Non mi piace l'espressione “fuoco amico” perché la utilizzava Renzi per evitare di confrontarsi con chi non era d'accordo e con il dissenso. Io penso che, nel momento in cui tutti riteniamo giusto che in questo Governo siano visibili il ruolo, la funzione e la proposta politica del Pd, dovremmo occuparci di discutere di quali siano le nostre priorità e poi lavorare per farle vivere nell'attività politica, sia sul territorio che in Parlamento". Lo ha detto Franco Mirabelli a radio Immagina, la webradio del Pd.

"Se invece dobbiamo occuparci esclusivamente di confrontarci con un dissenso che si esprime ogni giorno sui giornali e che francamente non definisce una proposta politica alternativa, non andiamo da nessuna parte e credo si faccia un danno a tutto il PD, non solo al suo gruppo dirigente”, ha aggiunto il vicepresidente dei senatori del Pd.