Pd: De Micheli, 'donne? E' arrivato il momento del conflitto per avere spazi'

Roma, 3 mar (Adnkronos) - "Noi, concentrate sempre sul merito, abbiamo evitato il conflitto per avere spazi. Forse è arrivato il momento che un pò di conflitto ci vuole, di merito, intelligente". Lo ha detto Paola De Micheli a SkyTg24.

Solidarietà dalle donne quando ero ministra? "No, tranne dalla Lorenzin. Sul territorio da tantissime donne del Pd, amministratrici, anche non del mio partito, assessori di giunte regionali di centrodestra", ha detto ancora la ex ministra.