Pavia: sorpreso con 300 grammi di marijuana e hashish, arrestato 64enne

Milano, 3 mar. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato a Vigevano, in provincia di Pavia, un uomo di 64 anni trovato in possesso di 300 grammi di droga. L'uomo, titolare di un'azienda agricola e pregiudicato, è stato controllato dai militari dopo che attorno alla sua abitazione erano stati notati numerosi giovani. Nel corso della perquisizione sono stati trovati e sequestrati 254 grammi di marijuana, 5 grammi di cocaina, 33 grammi di hashish, materiale per il confezionamento, oltre 13 cartucce da caccia calibro 12, detenute senza autorizzazione. L'uomo, arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizioni, è stato portato nel carcere di Pavia.