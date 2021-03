Milano: assessore Lombardia De Corato, 'esposto in Procura per fatti Darsena'

03 marzo 2021 a

a

a

Milano, 3 mar. (Adnkronos) - "Presenterò un esposto alla Procura della Repubblica di Milano per segnalare che come è stato fatto per domenica scorsa e come sarà fatto anche per il prossimo fine settimana, si sarebbe potuto fare anche sabato 27 febbraio evitando così i prevedibili ammassamenti e, persino, il rave party che hanno avuto luogo in Darsena. Qualcuno dovrà rispondere alla Magistratura per i mancati interventi e per gli assembramenti”. Lo annuncia afferma così il consigliere comunale di Fdi a Milano e assessore della Regione Lombardia alla Sicurezza, Riccardo De Corato.

"Mi domando come mai il dispositivo di sicurezza per l'area Darsena-Navigli, che il Comitato Sicurezza riunito in Prefettura oggi ha deciso di mantenere anche per il prossimo fine settimana, è stato attivato solo domenica 28, dopo gli assembramenti, e non il giorno prima", aggiunge.