M5S: Buffagni, 'Conte persona giusta ma uomo solo non è mai soluzione'

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - Giuseppe Conte "è la persona giusta per sposare un progetto nuovo di rilancio del Movimento", votato allo "sviluppo sostenibile. Un uomo solo al comando per me non è mai la soluzione, ma Giuseppe può guidare un gruppo di persone". Così Stefano Buffagni, del M5S, ospite di Tagadà su La7, confermando che il nuovo organigramma del Movimento si voterà sulla piattaforma Rousseau.

A chi gli fa notare che il M5S si è votato a Conte per assenze di un leader, "è Conte che si vota a noi - replica - lo accogliamo noi nel Movimento". Con Alessandro Di Battista, che ieri ha detto che resterà fuori anche se l'ex premier assumerà la guida del Movimento, "ci sentiamo spesso, da fuori è più facile fare scelte politiche strategiche, ma noi che siamo nelle istituzioni abbiamo l'oggettiva responsabilità di dare risposte al paese. Draghi ha un profilo indiscutibile, noi lo sosteniamo per tutelare gli interessi degli italiani" alle prese con la pandemia, "spero una volta superata si possa tornare a fare politica con le dovute demarcazioni delle differenze".