M5S: Buffagni, 'amnistia? Deciderà chi ha titolo, ma era giusto espellere'

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - Su una possibile amnistia per gli espulsi dal M5S che non hanno votato la fiducia al governo Draghi, "io non sono un giudice, l'amnistia la deciderà e la farà chi ha il titolo di farlo". Ma i cartellini rossi "erano giusti, era corretto espellere chi non ha rispettato le regole". Lo dice Stefano Buffagni, ospite di Tagadà su La7. A chi gli chiede perché non sia stato confermato viceministro e dei presunti ostacoli in tal senso frapposti da Vito Crimi, "a Crimi preferisco mia moglie - risponde glissando - non è questa la sede per discuterne...".