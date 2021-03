Lombardia: via libera a semplificazione norme su valutazione politiche regionali (2)

03 marzo 2021 a

(Adnkronos) - Si è ritenuta così necessaria una revisione complessiva delle norme vigenti finalizzate al controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione delle politiche regionali, per renderle più chiare, razionali e adeguate allo scopo. In particolare, sono state individuate sei norme da abrogare perché riferite a disposizioni superate da leggi e provvedimenti successivi; otto norme da trasformare in clausola valutativa; 31 norme da revisionare nel testo ai fini di aggiornamento, chiarezza e semplificazione; tre gruppi di norme da revisionare in tre testi unici a scopo di semplificazione. Per le restanti 44 norme vigenti nel settore non è stata evidenziata alcuna esigenza di modifica o abrogazione.

Con l'approvazione di questo progetto di legge, in particolare, vengono aggiornate e semplificate le informative rivolte alla giunta regionale, sostituendo a domande generiche quesiti centrati sugli aspetti cruciali delle politiche regionali; vengono eliminate norme e procedure informative obsolete; vengono integrati, nella tempistica e nei contenuti, le informative chieste dal Consiglio e i sistemi di monitoraggio già attivati dalla giunta.

Il progetto di legge ha ricevuto un via libera unanime ed è stato calendarizzato per il voto finale in aula nella seduta consiliare del 16 marzo.