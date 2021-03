Lombardia: Fermi (Consiglio Regione), 'stanziate importanti risorse per sanità' (2)

03 marzo 2021 a

(Adnkronos) - “La delibera odierna sulla programmazione pluriennale - ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi commentando le decisioni di Regione Lombardia riguardanti le politiche sanitarie per il territorio - è una risposta concreta che guarda al futuro della sanità avendo quale presupposto la necessità di avere strutture sanitarie in grado di rispondere alla domanda dei cittadini. Oltre agli interventi sopracitati segnalo che sul tema della messa in sicurezza nei prossimi anni sono previsti un contributo di 30 milioni e 600 mila euro per il nosocomio di Cantù; 8 milioni e 230 mila per la struttura di Mariano Comense; 1 milione e 100 mila euro per Menaggio”.

A queste risorse va aggiunta l'assegnazione a Asst lariana di oltre un milione di euro per la manutenzione ordinaria delle strutture per il 2021. “Queste risorse verranno destinate, come ho auspicato e chiesto, in via prioritaria per interventi di manutenzione ai presidi di Ponte Lambro e Menaggio”, conclude Fermi.