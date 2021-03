Jiacc-Thinx, accordo su proprietà intellettuale e industriale

03 marzo 2021 a

Roma, 3 mar. (Labitalia) - La Joint italian arab chamber of commerce-Jiacc ha siglato un accordo con Thinx srl, leader nella consulenza integrata e specializzata in proprietà intellettuale e industriale. La collaborazione impegna le due società fino al 31 dicembre 2021, con l'obiettivo di supportare in modo esclusivo le oltre 100 imprese italiane associate e i numerosi partner della Jiacc attraverso servizi di consulenza ad alto valore aggiunto in materia di brevetti, marchi, diritti d'autore, segreto industriale, design etc.

In particolare, i soci e i partner della Joint italian arab chamber of commerce potranno usufruire di condizioni agevolate per accedere alla vasta gamma di soluzioni personalizzate che Thinx srl è in grado di offrire: dall'organizzazione di incontri formativi e di aggiornamento, alla divulgazione di note informative e di approfondimento, alla consulenza integrata su temi complementari alla proprietà intellettuale e industriale.

Jiacc si impegnerà a sua volta ad utilizzare tutti i propri canali, sia offline sia online, per promuovere presso i propri associati e partner i servizi offerti da Thinx. Pietro Paolo Rampino, founder e vice president della Joint italian arab chamber of commerce-Jiacc, ha sottolineato come "Attraverso questo accordo, la Jiacc prosegue nella fondamentale attività di ampliamento dei servizi ad alto valore aggiunto che la Camera è in grado di offrire in via esclusiva ai propri associati e partner, assicurando l'accesso a competenze altamente qualificate in materie strategicamente rilevanti come quelle legate alla Proprietà intellettuale e Industriale". Il presidente di Thinx srl, Antonio Di Bernardo, ha commentato: "Siamo orgogliosi ed entusiasti dell'inizio di questa fantastica collaborazione che fungerà da ponte tra il mondo arabo e l'Unione europea. La nostra mission è da sempre quella di supportare e affiancare le aziende in qualunque mercato operino, anche i più lontani".