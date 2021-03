Iv: Ruggieri (Fi), 'solidarietà a Renzi, diamoci una calmata'

03 marzo 2021 a

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - “Solidarietà a Matteo Renzi, e diamoci tutti una calmata, per favore. Il momento richiede freddezza di nervi, non minacce e bossoli". Così Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia, su Instagram.

"Se poi il problema è che abbia mandato a casa Conte, procurandoci Mario Draghi (che è come passare da un dilettante a Cristiano Ronaldo), allora -aggiunge l'esponente azzurro- la busta mandatela anche a me, che credo abbia fatto benissimo, non bene. Solo che io sono alla Camera”.