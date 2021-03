03 marzo 2021 a

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "In un Paese in cui la violenza verbale e la propaganda bieca sembra non avere più limiti, il passo dall'insulto alla diffamazione e dalla diffamazione ai bossoli è breve. Totale solidarietà a Matteo Renzi". Lo scrive su Twitter l'eurodeputato di Renew Europe Sandro Gozi.