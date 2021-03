Golf: Arnold Palmer Invitational, F. Molinari punta al bis

03 marzo 2021 a

Orlando, 3 mar. - (Adnkronos) - In Florida sale l'attesa per Francesco Molinari che da giovedì 4 a domenica 7 marzo a Orlando (Florida) sarà tra i protagonisti dell'Arnold Palmer Invitational, torneo prestigioso del Pga Tour che il campione italiano ha vinto nel 2019 dopo una hole in one realizzata nel primo giro e una rimonta show in quello finale. Dal massimo circuito americano maschile a quello femminile.

Dopo tre Top 10 nelle prime quattro apparizioni del 2021 (non accadeva dal 2019) e due anni dopo l'ultima volta Chicco Molinari sogna il ritorno al successo in un evento, la cui prima edizione si giocò nel 1966, dedicato (dal 2007) ad Arnold Palmer, leggenda del golf. Al Bay Hill Club & Lodge in sette presenze il torinese ha ottenuto una vittoria e tre piazzamenti tra i migliori dieci.

Nel 2019 “Laser Frankie” riuscì a scalare la classifica nell'ultimo round risalendo dalla 17/a posizione grazie a un parziale bogey free chiuso in 64 (-8) e caratterizzato da otto birdie (di cui uno alla 18 con un putt dalla lunga distanza) che gli ha permesso d'indossare il “red cardigan”, simbolo dell'evento. Ma quello del piemontese fu un grande torneo fin da subito. Nelle prime 18 buche giocate riuscì infatti a realizzare alla 7 (par 3) una hole in one da 203 yard (oltre 185 metri) utilizzando un ferro 4. Poi, nel 2020, un infortunio alla schiena all'ultimo momento non ha permesso a Molinari di difendere il titolo.