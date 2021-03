Covid: Della Vedova, 'aumentare capacità somministrazione vaccini'

03 marzo 2021 a

Roma, 3 mar (Adnkronos) - "Serve ancora più Europa nella gestione della pandemia ma il problema italiano è che non siamo ancora in grado di somministrare tutte le dosi che già abbiamo nei frigoriferi. L'Europa si è inventata una competenza nell'acquisto dei vaccini che sta funzionando in modo dignitoso e il prossimo trimestre avremo milioni di dosi. Il nostro problema non sarà dunque farle arrivare ma somministrale”. Lo ha detto il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Affari Esteri, Benedetto Della Vedova, ad Agorà su Rai Tre.

“Come +E abbiamo sempre detto che bisogna festeggiare non per il primo ma per l'ultimo degli italiani vaccinati e chiedevamo un cambio di passo. Credo che con Curcio alla protezione civile e con Figliuolo Commissario ci sarà un salto di qualità proprio sulla capacità di somministrare i vaccini”, ha concluso.