Covid: assessore Foroni, 'in Lombardia Protezione civile protagonista in vaccinazioni'

03 marzo 2021 a

a

a

Milano, 3 mar. (Adnkronos) - Anche la Protezione civile lombarda è in campo per contribuire alla campagna di vaccinazione massiva contro il Covid. “Lunedì primo marzo - ha detto l'assessore alla Protezione civile e Territorio della Regione Lombardia, Pietro Foroni- ho visionato i centri vaccinali di Esine, Iseo, Chiuduno e Spirano per portare ai molti volontari della Protezione civile il nostro saluto e il nostro grazie. Sono uomini e donne che svolgono un servizio fondamentale a livello logistico e organizzativo. Finito il loro turno di lavoro si mettono a disposizione per sistemare i locali e predisporli ad accogliere le persone, aiutando in particolare gli anziani o coloro che hanno delle difficoltà. Ho avuto il piacere di sentire i molti ringraziamenti che le persone rivolgevano loro".

Secondo l'assessore, la potenzialità del Piano presentato è la “sua grande elasticità. Un'elasticità – ha spiegato – pronta a conformarsi alle esigenze e situazioni che dovessero emergere dai territori. I centri vaccinali di massa non saranno gli unici sul territorio; agli hub, infatti, si affiancheranno tanti centri minori, perché la Lombardia è grandissima e territorialmente molto varia. Un'elasticità, secondo la visione che è tipica della Protezione civile, che ci consente di non considerare i centri vaccinali di massa a 'numero chiuso'. Siamo pronti ad adattarli ai territori che, in questo modo, con l'arrivo più importante e determinante dei vaccini, potranno essere organizzati in modo ottimale".