Cisl: Gardini, 'buon lavoro a Sbarra, grazie Furlan'

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Buon lavoro a Luigi Sbarra che assume la guida della Cisl in una fase di grande delicatezza per il nostro paese. Un grazie ad Annamaria Furlan per il lavoro svolto insieme in questi anni. Cisl e Confcooperative sono legate da comuni radici ispirate alla dottrina sociale della Chiesa. Sono certo che anche con Luigi porteremo avanti un confronto costruttivo nell'interesse delle imprese, dei lavoratori e del Paese che ha bisogno di un rinnovato protagonismo delle parti sociali". Ad affermarlo in una nota è Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative che saluta il passaggio di testimone tra Furlan e Sbarra alla guida della Cisl.