Calcio: Conte, 'Parma ci ha sempre creato problemi, servirà grande attenzione'

03 marzo 2021

Milano, 3 mar. - (Adnkronos) - "Mi aspetto un match difficile, ci hanno sempre creato dei problemi con una sola vittoria nostra da quando sono qui e due pareggi". Lo dice l'allenatore dell'Inter capolista Antonio Conte alla vigilia del match con il Parma penultimo. "In questo momento ha una classifica pesante, ma ha esperienza e qualità, un ottimo tecnico e servirà grande attenzione -aggiunge Conte in conferenza stampa-. Serve il giusto approccio contro una squadra che sa proporsi e far male in ripartenza".