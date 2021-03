Sanremo: Elodie, 'stasera non parlerò delle donne, racconterò qualcosa parlando a tutti'**

03 marzo 2021 a

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Se stasera parlerò delle donne? La prima cosa che mi ha chiesto Amadeus è di essere me stessa, mi ha dato lo spazio per potermi raccontare, cosa che farò stasera. Questa sera racconterò qualcosa, ma non riferito alle donne, parlo da giovane donna perché le perone ci si rivedano, ma parlo a uomini e donne". Così Elodie, sollecitata dalle domande dei giornalisti anticipa qualcosa della sua performance di stasera sul palco dell'Ariston, in cui affiancherà Amadeus come conduttrice della seconda serata.

"La tensione un po' è normale che ci sia -spiega la cantante- perché sarò in un ruolo nuovo ma è bello, perché da il giusto sprint. Quello che farò me lo voglio tenere perché penso sia più divertente, ma farò qualcosa fuori dall'ordinario". e sull'outfit, aggiunge: "I vestiti saranno parte della performance, mi sono impegnata perché se mi sento bella è anche più facile fare quello che devo fare", dice Elodie.