Myanmar: proteste a Mandalay, due manifestanti uccisi**

03 marzo 2021 a

a

a

Naypyidaw, 3 mar. (Adnkronos) - Due morti durante nuove proteste a Mandalay, in Myanmar, a un mese dal golpe del primo febbraio. Secondo Myanmar Now, due persone sono state uccise da colpi d'arma da fuoco dopo l'intervento delle forze di sicurezza contro i manifestanti. Si tratta, stando a quanto si legge in un tweet, di un 37enne colpito al petto e di una 19enne colpita alla testa. La notizia viene riportata anche da Frontier Myanmar, che citando un medico parla di "due manifestanti pacifici, un uomo e una donna, uccisi a colpi d'arma da fuoco dalle forze di sicurezza a Mandalay e di un'altra persona gravemente ferita".