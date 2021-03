Covid: esplosione vicino laboratorio analisi in Olanda, nessun ferito**

03 marzo 2021 a

Amsterdam, 3 mar. (Adnkronos) - Un ordigno è esploso vicino a un laboratorio di analisi per il coronavirus a Bovenkarspel, cittadina a nord di Amsterdam, in Olanda. Lo rende noto la polizia olandese su Twitter, spiegando che la deflagrazione è avvenuta alle 6 e 55 di questa mattina e ha infranto i vetri delle finestre del centro medico, ma non ha causato feriti o vittime. La polizia ha avviato un'indagine sull'accaduto e ha isolato la zona.