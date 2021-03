Usa, sono tre le donne che accusano Cuomo di molestie

02 marzo 2021 a

(Adnkronos) - Nuove accuse di molestie a carico di Andrew Cuomo. A formularle, un'altra giovane donna, Anna Ruch, che ricorda - in un'intervista al 'New York Times' - di essersi sentita "confusa, scioccata ed imbarazzata" per le avances del governatore di New York durante un affollato ricevimento di nozze nel settembre 2019. Non lo conosceva, ha spiegato, e la sua prima impressione era stata abbastanza positiva.

Il governatore aveva brindato agli sposi, e Ruch - oggi 33enne - lo aveva ringraziato per le sue gentili parole sui suoi amici. A quel punto Cuomo aveva messo la mano sulla parte bassa della schiena della giovane donna, che l'aveva allontanata. Un atteggiamento giudicato 'aggressivo' dal governatore - ricostruisce il giornale citando le parole di lei - che le aveva preso il viso tra le mani e le aveva chiesto se potesse baciarla, con un tono di voce abbastanza alto da farsi sentire da un amico presente nelle vicinanze. Disorientata, secondo quanto da lei stessa ricostruito, la giovane - il cui ricordo è stato confermato dall'amico, da messaggi di testo e immagini dell'evento - si era allontanata: "Ho voltato la testa, non avevo parole in quel momento."