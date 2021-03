Ue: Meloni, 'euro? Monete non sono un dio, solo morte è irreversibile'

02 marzo 2021 a

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Non ho mai proposto l'uscita unilaterale dell'Italia dall'euro, ma credo che le monete siano uno strumento e non un dio. Che cosa è irreversibile a parte la morte? Le monete si valutano per la loro utilità, se domani la Germania dovesse valutare che l'euro non le conviene più non avrebbe problemi a metterlo in discussione". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite de 'L'aria che tira' su La7.

"Penso che l'euro -ha aggiunto- sia una moneta che ha penalizzato alcune economie, perchè era tarata sulla forza del mercato tedesco non sulla media dei mercati europei. Credo che in una realtà giusta l'euro comporti la necessità di meccanismi di compensazioni per le economie che sono state più penalizzate".