Smog: da domani in Lombardia revocate misure di primo livello

02 marzo 2021 a

a

a

Milano, 2 mar. (Adnkronos) - Da domani saranno disattivate le misure temporanee di primo livello in tutta la Lombardia contro le emissioni di gas inquinanti. Le misure sono attive in Lombardia a esclusione della provincia di Sondrio. Lo annuncia l'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo. "Come anticipato ieri - ha dichiarato Cattaneo - superata l'emergenza, dopo giorni di preoccupazione, abbiamo disposto la disattivazione in tutta la Regione delle misure temporanee a partire da domani, 3 marzo". Si sono verificati in tutta la Lombardia due giorni consecutivi sotto soglia per il Pm10 e la conferma delle medie provinciali di Pm10 inferiori al limite anche nella giornata di ieri.