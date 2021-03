Pd: Marcucci, 'cambiato quadro da elezione Zingaretti, aprire confronto congressuale'

02 marzo 2021 a

a

a

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - “Zingaretti è stato eletto alle primarie dove era chiaro il quadro: noi eravamo una forza antagonista tanto alla Lega quanto ai Cinquestelle. La storia recente ci ha portato prima a dare vita al governo giallo-rosso, poi all'esecutivo di unità nazionale. Il contesto è cambiato: ecco perché per noi è corretto aprire una discussione congressuale in tempio ragionevoli per confrontarci sul nuovo progetto di Pd”. Lo dice in un'intervista a Qn il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci.

“Io credo -aggiunge- che ora si debba collaborare alla riuscita del governo quindi sia necessario lavorare per vincere alle amministrative e poi, nell'ultima parte dell'anno, si proceda con l'assemblea congressuale, che per il nostro partito si svolge in un periodo piuttosto lungo, non in una sola giornata. Vorrei cominciare a parlarne già all'assemblea nazionale della prossima settimana”.