Milano: sorpresi con 240 grammi cocaina in ovuli, due arresti

02 marzo 2021

Milano, 2 mar. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato due cittadini spagnoli, una donna di 29 anni e un uomo di 27, per traffico internazionale di stupefacenti. All'aeroporto di Malpensa, in provincia di Varese, gli agenti hanno individuato la coppia, in arrivo da Madrid, e li hanno seguiti. I due si sono diretti in auto a Milano, in zona San Siro, dove avevano prenotato una stanza in hotel, per poi dirigersi in via Creta, una zona di spaccio della città. Ripartiti in auto, sono stati fermati in autostrada, all'altezza di Reggio Emilia. Nascosti nella fodera dei sedili gli agenti hanno trovato 20 ovuli di cocaina per un totale di 238 grammi e circa 450 euro. I due sono stati arrestati.