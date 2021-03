Malattie rare, Dadone: 'Fragilità e diversità in questo anno si sono acuite maggiormente'

02 marzo 2021 a

a

a

Roma, 2 mar. - (Adnkronos) - "In questo anno purtroppo le fragilità e le diversità si sono acuite maggiormente. Chi aveva difficoltà ne ha avute ancora di più perché chiaramente la situazione a teso a permettere che chi aveva situazioni più facilmente gestibili di riuscire ad affrontare comunque un anno complesso e delicato, ma di riuscire a superarlo. Chi invece aveva delle fragilità, e una sorta quasi di emarginazione dettata dalla diversità si è visto ancora più ai margini della società". Lo ha detto Fabiana Dadone, ministra per le Politiche Giovanili nel suo intervento al webinar 'Malattie rare: associazioni e famiglie a colloquio con tre ministre del nuovo governo Draghi', promosso dalla senatrice Paola Binetti, presidente dell'Intergruppo parlamentare e dall'Osservatorio Malattie Rare (Omar).

"Penso ai giovani, - ha aggiunto Dadone - affetti dalle malattie rare in una società che quasi impone nei giovani di avere certi standard per essere accettati dai propri coetanei, essere discriminati all'interno del discrimine quanto gli abbia portati ad essere in difficoltà in una situazione come questa".